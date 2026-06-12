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UzmanparaNetflix, Disney+, Prime Video ve Exxen'de yeni dönem! Oyuncu, senarist ve yapımcılar için karar
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Netflix, Disney+, Prime Video ve Exxen'de yeni dönem! Oyuncu, senarist ve yapımcılar için karar

12.06.2026 - 16:44 | Son Güncellenme:

#Netflix#Disney+#Prime Video

Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı dijital yayın platformlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmanın ardından Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, BluTV, Exxen ve GAIN'in oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılarla yaptığı sözleşmelerde önemli değişikliklere gitmesi kararlaştırıldı.

Netflix, Disney+, Prime Video ve Exxende yeni dönem Oyuncu, senarist ve yapımcılar için karar

Rekabet Kurumu, abonelik temelli isteğe bağlı dijital yayın platformları Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN hakkında yürütülen soruşturmanın, sunulan taahhütlerin kabul edilmesiyle sonuçlandığını bildirdi. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

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Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalara işaret edilen açıklamada, "Netflix ekonomik bütünlüğünün Netflix platformunda yayımlanacak orijinal Türk içeriklerinin ürettirilmesinde çalıştığı bağımsız yapımcıların seçim sürecinde ayrımcı davranıp davranmadığı, Türk yapımcılarla akdettiği sözleşmelerde haksız sözleşme şartlarının yer alıp yer almadığı incelendi. Ayrıca, Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN'in faaliyetlerini yerine getirirken yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sahipleri ve hak sahipleri ile sanatsal katkı sağlayan oyuncu, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettikleri sözleşmelerde yer alan münhasırlık hükümleri incelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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"SADECE BENİMLE ÇALIŞACAKSIN' ŞARTI GETİREMEYECEKLER"

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Tarafların sunduğu taahhütlerin Rekabet Kurulu kararıyla kabul edilerek bağlayıcı hale getirildiği ve soruşturmanın taahhütle sonlandırıldığı bildirilen açıklamada, platformların artık oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılara "Sadece benimle çalışacaksın" şartı getiremeyeceği belirtildi.

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Platformların, Türkiye'de yayımlanacak yerli yapımlar için yetenek kadrosuyla doğrudan veya dolaylı olarak münhasır sözleşmeler yapamayacağına dikkatin çekildiği açıklamada, böylece oyuncular, senaristler ve yönetmenlerin tek bir dijital platforma bağlı kalmadan farklı projelerde özgürce yer alabileceği ifade edildi.

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PLATFORMLAR, BAĞIMSIZ YAPIMCILARIN OYUNCULARA FİİLEN GİZLİ KISITLAMALAR DAYATMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERECEK

Açıklamada, platformların bir yapımcının ürettiği tüm içerikleri kendilerine bağlayan ya da başka mecralarda çalışmasını engelleyen anlaşmalardan kaçınacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

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"Türkiye'deki yapım şirketleri ve dağıtıcılarla rekabet etmeme yükümlülüğü içeren sözleşmeler de platformlarca yapılamayacak. Ayrıca platformlar, bağımsız yapımcıların oyunculara fiilen gizli kısıtlamalar dayatmaması için gerekli özeni gösterecek. Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN tarafından yayımlanan markalı ve markasız içeriklerin yalnızca kendi platformlarında yer almasını öngören münhasırlık süreleri sınırlandırılacak. Yerli dizi, film ve içerikler uzun süre tek bir dijital platforma ait olmayacak. Üstelik belirli koşullarda, gelir paylaşımı yapılması ve maliyetin bir kısmının geri ödenmesi karşılığında münhasırlık sürelerinin daha da kısaltılması mümkün olacak. Bu düzenlemelerle oyuncu seçimi, yapım süreçleri ve içerik üretiminde çok daha özgür ve dengeli bir yapı hedefleniyor."

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