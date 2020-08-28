Neuralink nedir? Elon Musk Neuralink tanıtımı ne zaman, saat kaçta?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dünyayı heyecanladıracak bir etkinliğe imza atıyor. İnsan beynini bilgisayara bağlayacak olan Neuralink cihazını tanıtacak olan Elan Musk'ın ne zaman, saat kaçta açıklama yapacağı merak konusu olmuş durumda...

NEURALİNK TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neuralink cihazı 29 Ağustos Cumartesi TSİ ile saat 01.00'de tanıtılacak.

NEURALİNK NEDİR?

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.

Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.