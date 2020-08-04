Nevşehir’de 12 kilogram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda il merkezi ve Gülşehir ilçesinde iki ayrı noktaya operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında 12 bin 220 gram kubar esrar ve 584 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında 3 kişi de gözaltına alındı.