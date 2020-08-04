04.08.2020 - 13:55 | | İHA
Nevşehir’de 12 kilogram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 220 gram esrar ve 584 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda il merkezi ve Gülşehir ilçesinde iki ayrı noktaya operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında 12 bin 220 gram kubar esrar ve 584 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ayrıca, operasyon kapsamında 3 kişi de gözaltına alındı.
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