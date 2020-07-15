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15.07.2020 - 06:34 | | AA

Nevşehir'den bir grup sporcu, Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine koşuyor

Nevşehir'de, bir grup sporcu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşmaya başladı.

Nevşehir'den bir grup sporcu, Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine koşuyor

Nevşehir’de düzenlenen etkinlikte, "Kapadokya Koşu Kaplanları" adlı grup üyeleri Belediye binası önünde bir araya geldi.

Burada edilen duanın ardından sporcular, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve vatandaşlar tarafından Niğde'ye uğurlandı.

Vali Becel, gazetecilere, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz ile özdeşleşen kahramanlardan olduğunu belirterek, "Kapadokya Koşu Kaplanları, Ömer Halisdemir'in kabrine kadar koşacak. Hain darbe girişimini bu şekilde kınayacaklar. Bayrağımıza ve milletimize sahip çıkıldığını gösterecekler." dedi.

Nevşehirden bir grup sporcu, Ömer Halisdemirin Niğdedeki kabrine koşuyor

Belediye Başkanı Arı ise Türk milletinin 15 Temmuz'dan çıkardığı derslerle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Etkinliğin, o geceyi ve o gecenin kahramanlarından Halisdemir'i anmak için düzenlendiğini ifade eden Arı, ekibin koşarak ulaşacağı Çukurkuyu beldesinde dua edeceğini dile getirdi.

Koşu, Becel'in işaretiyle başladı.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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