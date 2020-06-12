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12.06.2020 - 17:27 | | DHA

Nevşehirlilerden doluya karşı battaniyeli önlem!

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi için yapılan dolu uyarısının ardından bazı kişiler, olası yağışa karşı önlem alıp, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdi.

Nevşehirlilerden doluya karşı battaniyeli önlem!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ürgüp'te dolu yağabileceği uyarılarının ardından bölge sakinleri, araçlarını korumak için önlem almaya başladı. Bazı kişilerin, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdiği görüldü.

Aracını karton sererek, korumaya çalışan İlyas Bolat, "Geçen yıl dolu nedeniyle araçlarımız büyük hasar gördü. Tekrar bu durumu yaşamamak için önlem almak istedik. O nedenle meteoroloji yetkililerinin dolu yağışı olacağı uyarısı sonrası önlemlerimizi aldık" dedi.

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