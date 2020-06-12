Nevşehirlilerden doluya karşı battaniyeli önlem!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ürgüp'te dolu yağabileceği uyarılarının ardından bölge sakinleri, araçlarını korumak için önlem almaya başladı. Bazı kişilerin, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdiği görüldü.
Aracını karton sererek, korumaya çalışan İlyas Bolat, "Geçen yıl dolu nedeniyle araçlarımız büyük hasar gördü. Tekrar bu durumu yaşamamak için önlem almak istedik. O nedenle meteoroloji yetkililerinin dolu yağışı olacağı uyarısı sonrası önlemlerimizi aldık" dedi.
Bolu'da eşi ve baldızıyla tartışan gence sokak ortasında linç girişimiGelen son dakika haberine göre; Bolu'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, kadının darbedildiği sanılınca linç girişimine uğradı. Çevredekiler, durumun tartışma olduğunu anlayınca adama saldırmayı bıraktı.