Neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar! Lokantada oturduklarÄ± sÄ±rada...

Olay, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esi RÃ¼zgarlÄ± Caddesi'nde bir iÃ§kili lokantada meydana geldi.Â Ã–zkan Y., husumetli olduÄŸu kiÅŸilerin lokantada eÄŸlendiÄŸini Ã¶ÄŸrenerek pompalÄ± tÃ¼fekle mekana geldi ve ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. TÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸi Halil Y., Birol I., Erkan A. ve Ayhan D., yaralandÄ±. Ã–zkan Y. iseÂ olay sonrasÄ± kaÃ§arak izini kaybettirdi.Â

Ä°bhar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±lar, daha sonra DÄ±ÅŸkapÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma ileÂ Hacettepe Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Polis, kayÄ±plara karÄ±ÅŸanÂ Ã–zkan Y.'nin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Olay hakkÄ±nda soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â