19.06.2020 - 11:00 | | AA
Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden, aralarında örgütün mahrem imamı ile icra müdür yardımcısının da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri'deki operasyonlarda 34 zanlıyı gözaltına almıştı.
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