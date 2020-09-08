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08.09.2020 - 11:54 | | DHA

Niğde’de 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde’de düzenlenen operasyonda, 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Niğde’de 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ulukışla-Ereğli yolu üzerinde 'oto lastikçi' ibaresiyle faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde hortumla yakıt dolumu yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada ise 7 varil içersinde 1,5 ton yakıt, 2 santirifüj pompası, işyerine kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen kamyondan 6,5 ton olmak üzere toplam 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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