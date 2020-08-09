MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Niğde’de Süheyla'yı öldüren eski kocanın ağır yaraladığı kayınpederi de öldü
ABONE OL
09.08.2020 - 14:04 | | DHA

Niğde’de Süheyla'yı öldüren eski kocanın ağır yaraladığı kayınpederi de öldü

Niğde’de, boşandığı Süheyla Yılmaz'ı (28) bıçaklayarak, öldüren Burak Kahraman'ın (29) ağır yaraladığı eski kayınpederi Ahmet Yılmaz (54) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Niğde’de Süheyla'yı öldüren eski kocanın ağır yaraladığı kayınpederi de öldü

Olay, 30 Temmuz gecesi, Şahsüleyman Mahallesi Cabbar Sokak'ta meydana geldi. Burak Kahraman, eski eşi Süheyla Yılmaz'ın ailesiyle oturduğu apartman dairesine gitti. Kahraman ile Yılmaz arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında cebinden bıçak çıkaran Kahraman, eski eşi ile onun annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz'a art arda sapladı ardından da evdeki 5 yaşındaki kızını alarak kaçtı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Süheyla Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Meral ve Ahmet Yılmaz çifti ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan Burak Kahraman'ı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Yeşilburç köyü yakınlarında gözaltına aldı. Kızını kayınbiraderine bıraktığı belirtilen Kahraman, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 KAYINPEDERİ DE ÖLDÜ

Burak Kahraman'ın ağır yaraladığı eski kayınpederi Ahmet Yılmaz da 10 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meral Yılmaz'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

 

DGS'de korona önlemleri! Tek tek içeriye alındılarÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak koronavirüs tedbirleri altında yapıldı. Sınava 389 bin 308 aday katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuğa cinsel istismardan aranan kadın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çocuğa cinsel istismardan aranan kadın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Gaziantep'te otomobil uçurumdan yuvarlanırken, kapıyı açıp yola atladı

Gaziantep'te otomobil uçurumdan yuvarlanırken, kapıyı açıp yola atladı

Sıradaki Haber