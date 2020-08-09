Niğde’de Süheyla'yı öldüren eski kocanın ağır yaraladığı kayınpederi de öldü

Olay, 30 Temmuz gecesi, Şahsüleyman Mahallesi Cabbar Sokak'ta meydana geldi. Burak Kahraman, eski eşi Süheyla Yılmaz'ın ailesiyle oturduğu apartman dairesine gitti. Kahraman ile Yılmaz arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında cebinden bıçak çıkaran Kahraman, eski eşi ile onun annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz'a art arda sapladı ardından da evdeki 5 yaşındaki kızını alarak kaçtı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Süheyla Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Meral ve Ahmet Yılmaz çifti ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan Burak Kahraman'ı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Yeşilburç köyü yakınlarında gözaltına aldı. Kızını kayınbiraderine bıraktığı belirtilen Kahraman, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYINPEDERİ DE ÖLDÜ

Burak Kahraman'ın ağır yaraladığı eski kayınpederi Ahmet Yılmaz da 10 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meral Yılmaz'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.