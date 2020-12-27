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27.12.2020 - 11:37 | | AA

Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
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