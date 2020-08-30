Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl, son durum nedir? Nihat Hatipoğlu'dan yeni açıklama...

Sunucu Nihat Hatipoğlu'nun geçen hafta koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Bu gelişme sonrası Nihat Hatioğlu'nun sevenleri sağlık durumu hakkında hemen bilgi sahibi olmaya çalıştı ve her gün son durumunu araştırdı. Dün yine Hatipoğlu'nda yeni açıklama geldi. İşte son durumu...

NİHAT HATİPOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

'Dostlarım.İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla' diye söze başlayan Nihat Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı:

'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden, düşünceden, her meslek gurubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı. 7 den 77'ye. Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin'