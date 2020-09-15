Son dakika... Nihat Hatipoğlu'ndan koronavirüs mesajı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Nihat Hatipoğlu, koronavirüse karşı tedbir olunması gerektiğini belirtti. Sağlıkçılara karşı yardımcı olunması gerektiğini açıklayan Hatipoğlu, 'Dostlar. Sağlıkçılarımız olağanüstü bir efor ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Bizler de, kurallara uyarak kendimize, ailemize ve onlara yardım edelim. Hastalığın nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Tedbiri unutmayalım. Duayı da ihmal etmeyelim. Rabbim hepimizi korusun' dedi.

DOKTORU GÜZEL HABERİ VERMİŞTİ

Nihat Hatipoğlu’nun doktoru Ersin Günay, konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.

Hatipoğlu bir diğer açıklamasında da "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" demişti.