Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu | Bizzat kendi açıkladı

Televizyonda yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Prof. Dr. Nihat Hatiipoğlu koronavirüse yakalandı. Dünyayı kasıp kavuran bu salgın ne yazık ki Nihat Hatipoğlu'nu da etkisi altına aldı. Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama araya vatandaşlara bizzat Nihat Hatipoğlu tarafından açıklama geldi. Hatipoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan bu satırları paylaştı.

'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan.Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye.Sizi seviyorum.Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın.Amin'