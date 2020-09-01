01.09.2020 - 13:56 |
Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu | Bizzat kendi açıkladı
Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu gündemde en çok konuşulan konulardan biri. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandığı günden bu yana büyük merak konusu oldu. Sevenlerinden dua isteyen Hatipoğlu, sağlık durumunu bizzat kendi açıkladı.
Televizyonda yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Prof. Dr. Nihat Hatiipoğlu koronavirüse yakalandı. Dünyayı kasıp kavuran bu salgın ne yazık ki Nihat Hatipoğlu'nu da etkisi altına aldı. Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama araya vatandaşlara bizzat Nihat Hatipoğlu tarafından açıklama geldi. Hatipoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan bu satırları paylaştı.
'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan.Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye.Sizi seviyorum.Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın.Amin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Gerekeni yapacağızSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız' dedi.