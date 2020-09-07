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07.09.2020 - 11:21 |

Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi? Doktorundan yeni açıklama!

Geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Ardından Nihat Hatipoğlu'nun abisi ve oğlu tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Kendi sağlığını da uzun bir yazıyla sevenlerine anlatan Nihat Hatipoğlu hakkında bu kez doktorundan açıklama geldi. Nihat Hatipoğlu'nun doktoru müjdeyi verdi. İşte Nihat Hatipoğlu'nun son durumu...

Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi? Doktorundan yeni açıklama!

Koronavirüse yakalandığını duyuran ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan yeni haber var. Sağlık durumu merak edilen Nihat Hatipoğlu ile ilgili son dakika açıklaması doktorundan geldi.Son günlerde Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi.Korkutan iddiaların ardından Nihat Hatipoğlu’nun doktoru Ersin Günay, konuya ilişkin açıklama yaptı.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN SON DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.

NİHAT HATİPOĞLU BÖYLE DUYURMUŞTU

Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi Doktorundan yeni açıklama

Hatioğlu açıklamasında "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.

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