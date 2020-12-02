Nikahlar yeni kısıtlamalara göre kıyılmaya başlandı

Yeni tip korona virüs salgınının yayılmasını önleme amacıyla Bilim Kurulu tavsiyesi ile Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar alınmış ve bu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Kararlar kapsamında nikahların 30 kişi ile kayılması kararlaştırılmıştı. Fatih Belediyesi, nikah salonlarında karar kapsamında düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemede, nikaha katılmak isteyen davetlilerin önce ateşi ölçüyor. Ardından HES kodu ile salona girişlerine izin verilirken, girişte ise dezenfektan kullanılması uyarısı yapılıyor. Gelin, damat ve ailelerin kurallara uyduğu görülürken, uymayanlar ise uyarılarak salona alınmıyor.

Gelen davetliler daha sonra nikahın kıyılacağı salona geçerken, görevliler tarafından tek tek sayım yapılarak alınıyor. Bu karar kapsamında, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi içindeki Fatih Belediyesi Evlendirme Dairesinde nikahlarını kıyan Şafak ve Nilay Kara çifti, hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.



“OLABİLDİĞİNCE DİKKAT EDİYORUZ”

Alınan tedbirler çerçevesinde nikahı kıyılan Damat Şafak Kara, “Diyecek pek bir şey yok. Tedbirler kapsamında olabildiğince dikkatli bir şekilde nikahımızı kıymaya çalışıyoruz. Herkesin de böyle yapmasını tavsiye ediyoruz. Belediyenin aldığı önlemler kapsamında iyi kötü yapıyoruz” diye konuştu.

Bu durumunu üzücü olduğunu anlatan Gelin Nilay Kara, “Üzücü ama mecburuz yapacak bir şey yok. O yüzden bu şekilde oldu” dedi.

Öte yandan Fatih Belediyesi yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonu günlerinde çiftlerin nikahlarını hafta içi günlerine alınması için görüşme yapıyor. Yapılan görüşme neticesinde 50 çiftin nikahının hafta içi günlere alındığı ve Aralık ayında toplamda 122 nikah kıyılacağı öğrenildi.