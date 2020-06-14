Nikâhta takılar kutuya konulacak

İçişleri Bakanlığı nikâh merasimlerinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerini belirledi.



Nikâh mekanlarında tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak.



Gelinle damada takı takılmayacak. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.



Nikâh merasiminde gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil tüm misafirler maske takacak.



İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre



15 Haziran’dan itibaren hizmet verecek nikâh salonlarına yönelik kurallar özetle şöyle:

Açık hava öncelikli



Nikâhlar mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.



Nikâh merasimi yapılacak mekanlarda mesafe planı hazırlanacak.



Kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi görülebilir bir yere asılacak.



Mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.



Bilgilendirme afişleri mekanlara asılacak.



Ateş ölçülecek



Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak.



Mekan girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak.



Mekanlara maske takılarak girilecek

İşletme sahipleri mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulunduracak.



Nikâh merasimi sürecinde gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil tüm misafirler maske takacak.



Masalar arası 1.5 metre



Yemek, kokteyl ve benzeri ikram yapılan mekanlarda masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak.

Mesafe ve oturma düzeni aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

Her masada en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

Sabit sandalye/koltuk düzeni olan mekanlarda oturma düzeni bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecek.

Sabit sandalye düzeni olmayan mekanlarda oturma düzeni sandalye/koltuklar arası

1 metre mesafe olacak şekilde hazırlanacak.



Toplu fotoğraf yok



Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesiminde gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek.

Kapalı alanlarda yapılacak nikâh merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki nikâh merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak.



Merkezi havalandırma sistemleri doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanacak.



Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak.



Dans, oyun yasak



Temasa neden olabilecek dans/oyun ve benzeri amaçla müzik yayını yapılmayacak. Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecek.



Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek.



Personele koronavirüs testi yaptırılacak.



Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilecek.

