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14.05.2020 - 13:51 | | İHA

Nişan töreni sonrası corona vaka sayısı 50'ye yükseldi!

Geçtiğimiz günlerde Van'da kurulan taziye çadırı ve Sakarya'ya taziye evi ziyareti sonrası corona virüs testleri pozitif çıkan onlarca kişi tedavi altına alınmıştı. Benzer bir olay da Kahramanmaraş'ta yaşandı. Afşin ilçesinde nişan töreni yapıldıktan sonra karantina tedbirleri uygulanan mahallede corona virüsü bulaşan kişi sayısı 50'yi buldu.

Nişan töreni sonrası corona vaka sayısı 50'ye yükseldi!

Nişan merasimine katıldıktan sonra karantina tedbirleri uygulanan ilçeye bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde bilanço ağırlaşıyor.

Afşin Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Mayıs 2020 tarihinde aldığı kararla karantina tedbirleri uygulanmaya başlanılan Hüyüklü Mahallesi'nde pozitif vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Akrabalar arasında yapılan nişan merasimin ardından ilk önce 4 daha sonra 3 kişide corona virüs görülmesiyle karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı 50’yi buldu.

Nişan merasimin yapıldığı Afşinbey Mahallesi Boşnak Küme Evlerindeki üç ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulunun bugün aldığı kararla karantinaya alındı.

Jandarmanın bütün giriş-çıkışları kapattığı Hüyüklü Mahallesi ve Boşnak Küme Evlerinde filyasyon ekiplerinin test çalışması sürüyor. Testleri pozitif çıkan ve corona virüs şüphesi taşıyan kişilerin tedavileri Elbistan Devlet Hastanesinde devam ediyor.

 

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