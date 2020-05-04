Nisanda 20 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, nisan ayında 20 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Katledilen kadınların 10’u ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 3’ü boğularak 2’si darp edilerek öldürülürken, kadınlar yine en yakınındakiler tarafından katledildi. Kadınların yüzde 35’i tanıdığı, yüzde 20’si tanımadığı, yüzde 15’i birlikte olduğu erkek, yüzde 10’u evli olduğu erkek, yüzde 10’u oğlu, yüzde 5’i babası, yüzde 5’i de tanımadığı bir erkek tarafından öldürüldü. Raporda kadınların çoğunun evde öldürüldüğüne dikkat çekildi. Katledilen 20 kadının yüzde 70’inin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.