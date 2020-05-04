04.05.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA
Nisanda 20 kadın öldürüldü
Kadına yönelik şiddet ve cinayetleri, karantina günlerinde de devam etti.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, nisan ayında 20 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Katledilen kadınların 10’u ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 3’ü boğularak 2’si darp edilerek öldürülürken, kadınlar yine en yakınındakiler tarafından katledildi. Kadınların yüzde 35’i tanıdığı, yüzde 20’si tanımadığı, yüzde 15’i birlikte olduğu erkek, yüzde 10’u evli olduğu erkek, yüzde 10’u oğlu, yüzde 5’i babası, yüzde 5’i de tanımadığı bir erkek tarafından öldürüldü. Raporda kadınların çoğunun evde öldürüldüğüne dikkat çekildi. Katledilen 20 kadının yüzde 70’inin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.