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01.04.2020 - 13:23 | | DHA

Nişanlısı merak edince kendini astığı ortaya çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Okan B. (26) kendisini çarşafla doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Nişanlısı merak edince kendini astığı ortaya çıktı

Karasu Yalı Mahallesi’nde dün gece Okan B.'den haber alamayan nişanlısı, komşularını aradı. Komşuları kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingirin kapıyı açmasıyla içeri girdi, Okan B., doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

Sağlık ekibi, çarşafla kendisini doğal gaz borusuna asan Okan B.nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Okan B.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nişanlısı merak edince kendini astığı ortaya çıktı

İletişim Başkanı Altun: 'Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.
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