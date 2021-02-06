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06.02.2021 - 18:56 | | DHA

Nöbet devam ediyor! Vali açıklama yaptı

Son dakika haberlere göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Örencik Mahallesi'nde kim tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırmaların sürdüğü metal bloğun bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Nöbet devam ediyor! Vali açıklama yaptı

Mahalle sakinleri ile görüşüp güvenlik güçlerinden bilgi alan Vali Erin, "Şu an size verebileceğim bir bilgi yok. İşin ehli olan uzmanlar incelemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu" dedi.

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Öte yandan Örencik Mahallesi'nde yaşayan tarla sahibi Fuat Demirdil, dün sabah arazisine geldiğinde toprağa saplı metal bloku fark edip, durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi. Mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu anlatan Demirdil, metal bloğun arazisinden kaldırılmasını ve kim tarafından tarlasına getirildiğinin belirlenmesini istedi.

Nöbet devam ediyor Vali açıklama yaptı

Nöbet devam ediyor Vali açıklama yaptı

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