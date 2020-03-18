MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile corona virüs önlemi!
ABONE OL
18.03.2020 - 10:58 | | DHA

Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile corona virüs önlemi!

Antalya'da nöbetçi eczane, corona virüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı.

Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile corona virüs önlemi!

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin corona virüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.

İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti. Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, "Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım. Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Maskeli dolmuş görenleri şaşırtıyorAnkara’da bir dolmuş şoförü, Koronavirüs’e dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arnavutköy'de valizin içinde erkek cesedi bulundu

Arnavutköy'de valizin içinde erkek cesedi bulundu

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber