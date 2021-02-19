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19.02.2021 - 02:20 | | AA

Nöbetteler! Sabaha kadar ayrılmıyorlar...

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek üreticileri bahçelerini dondan korumak için sabaha kadar ateş yakıyor. Yakılan ateşin sıcaklığı 2-3 derece arttırdığını savunan Kömürcü, don bitene kadar nöbete devam edeceklerini söyledi.

Nöbetteler! Sabaha kadar ayrılmıyorlar...

Doğu Akdeniz'in önemli çilek üretim merkezlerinden Yayladağı'nda üreticileri don telaşı sardı.

Hava durumunu takip eden üreticiler, don olacağı günlerde gece saatlerinde bahçelere gidiyor.

Burada eski araç lastiği veya odun yakan üreticiler, bahçeye yayılan dumanla ürünlerini dondan korumaya çalışıyor.

Nöbetteler Sabaha kadar ayrılmıyorlar...


Bahçesinde sabaha kadar ateş yakacağını belirten üretici Muhammed Kömürcü, AA muhabirine, son günlerde havaların soğuduğunu ve bazı geceler sıcaklığın sıfırın altına düştüğünü belirtti.

Yakılan ateşin sıcaklığı 2-3 derece arttırdığını savunan Kömürcü, don bitene kadar nöbete devam edeceklerini söyledi.

Nöbetteler Sabaha kadar ayrılmıyorlar...


Bayırbucak Türkmeni üretici Şadi Hastacı da sabaha kadar nöbetleşe olarak bahçede ateş yakacaklarını kaydetti.

 

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