Nöbetteler! Sabaha kadar ayrılmıyorlar...

Doğu Akdeniz'in önemli çilek üretim merkezlerinden Yayladağı'nda üreticileri don telaşı sardı.

Hava durumunu takip eden üreticiler, don olacağı günlerde gece saatlerinde bahçelere gidiyor.

Burada eski araç lastiği veya odun yakan üreticiler, bahçeye yayılan dumanla ürünlerini dondan korumaya çalışıyor.









Bahçesinde sabaha kadar ateş yakacağını belirten üretici Muhammed Kömürcü, AA muhabirine, son günlerde havaların soğuduğunu ve bazı geceler sıcaklığın sıfırın altına düştüğünü belirtti.

Yakılan ateşin sıcaklığı 2-3 derece arttırdığını savunan Kömürcü, don bitene kadar nöbete devam edeceklerini söyledi.









Bayırbucak Türkmeni üretici Şadi Hastacı da sabaha kadar nöbetleşe olarak bahçede ateş yakacaklarını kaydetti.