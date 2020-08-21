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21.08.2020 - 14:59 | | İHA

Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor!

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir çiftçi, tarlada bulduğu, bölgede bulunmayan türde ve normalin iki katı ağırlığındaki ilginç taşın araştırılmasını istedi.

Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor!

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, traktörü ile tarlada çalıştığı sırada ilginç bir taş buldu. Bölgede bugüne kadar görülmeyen türde ve renkteki taşı traktörüne alıp evine taşımak isteyen Mermer, taşın normalin iki katı ağırlığında olduğunu fark etti. Hacmi ile bir kişinin rahatlıkla kaldırabileceği taşı iki kişi güçlükle yerinden kaldırabiliyor.

Mermer, bu tarzda bir taşın bölgede ilk kez görüldüğünü belirtip, “Tarlada çalışırken çapaya takıldı. Bölgemizde görülen türde bir taş değil. Merak ederek traktöre koymak istedim. Çok ağır olduğunu fark ettim. Normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirdi. Eve taşıyıp tarttığımda 59 kilo olduğunu tespit ettim. Gök taşı olabilir. Bu nedenle taşın incelenmesini istiyorum” dedi.

 

 

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