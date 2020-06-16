Normalleşme için üç kritik gün

Türkiye, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren doktorundan, hemşiresine, Bilim Kurulu üyesinden, maske ve dezenfektan üreten meslek lisesi öğrencisine kadar her kesimden insanın büyük gayretiyle Kovid-19’a karşı başarılı bir mücadele verdi. 11 Mart’tan sonra psikolojik “100 vaka” sınırı 1 haftada geçilirken, toplam vaka sayısı 18 Mart’ta 191 olarak kayıtlara yansıdı. Toplam vaka sayısı 22 Mart’ta 1256’ya, 26 Mart’ta 3629’a ulaştı. 26 Mart’tan itibaren ilk kez bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı binli rakamlarla (1196) tabloda yer aldı.

İlk kez 20 Mayıs’ta

Günlük vaka sayısı, 26 Mart’tan 55 gün sonra ilk kez binin altına düştüğünde takvimler 20 Mayıs’ı gösteriyordu. Günlük vaka sayısı ise aynı tarihte 972 olarak kayıtlara geçti. Koca, “Vaka sayımız binin altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı” dedi. Ancak Koca’nın uyarılarının üzerinden 3 gün sonra 23 Mayıs’ta yeni vaka sayısı yeniden 1000’in üzerine (1186) çıktı. 25 Mayıs’tan itibaren yeniden 1000’in altına düştü. 2 gün süren düşüş, 27-30 Mayıs’ta yeniden yukarı doğru seyretmeye başladı. 30 Mayıs’ta 983 yeni vaka kayıtlara geçti, vaka sayılarındaki düşüş 12 Haziran’a (1195) kadar sürdü.

Günlük vaka sayılarının tabloda binli rakamlarla gösterilmeye başlandığı 26 Mart’tan sonra ilk kez 2 Haziran’da tabloya en düşük vaka sayısı girildi (786 vaka). 1 Haziran’da başlayan kontrollü sosyal hayatta vaka sayılarında yaşanan düşüş, maskeleri de çeneye düşürdü. “Geçmiş olsun”, “Hoş geldin” ziyaretlerine bir de cenaze ve nişan merasimleri eklenince 1000’li rakamaların altına düşen vaka sayıları 13 gün sonra bir kez daha yükselişe geçti. 14 Haziran’da iyileşen hasta sayısı (1330), yeni vaka sayısının (1562) altına düştü. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı 717’ye, entübe hasta sayısı 290’a yükselince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hedeften uzaklaşıyoruz” uyarısı yaptı. Koca’nın da açıkladığı şekilde Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısmi artış yaşanıyor. Vaka sayıları yeniden binli rakamları gördü. Uzmanlar, 15-16 ve 17 Haziran verilerinin çok kritik olduğu belirtiyor. Bilim Kurulu’nun bu hafta veriler doğrultusunda yeni tavsiye kararlarında bulunması bekleniyor.