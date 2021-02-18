2020 Yılının Mart ayından bugüne dek devam eden koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. 7'den 70'e herkesin yıprandığı bu dönem sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Salgının seyrine göre normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi. Vatandaşlar ise Normalleşme ne zaman başlıyor? 2021 Normalleşme takvimi süreci ve planı adımları neler sorularına yanıt aramaya başladı.

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 NORMALLEŞME TAKVİMİ SÜRECİ PLAN ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.

KAFE - RESTORAN - KIRAATHANE

İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM

Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

HAFTA SONU YASAKLARI

Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.