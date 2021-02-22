Normalleşme ne zaman, son dakika 1 Mart'ta mı başlıyor, kademeli normalleşme nasıl olacak? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Normalleşme gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı, kafelere kısıtlamalar olmak üzere çeşitli tedbirler alındı. Kısıtlamaların, yasakların kalkacağı ve normalleşme adımlarının başlatılacağı tarih ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu. Bakan Koca, konu ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Peki normalleşme 1 Mart'ta mı, ne zaman başlayacak? Normalleşme takvimi açıklandı mı?

NORMALLEŞME NE ZAMAN 2021?

Normalleşmenin başlayacağı tarih merakla araştırılıyor. Sağlık Bakanı, bir paylaşım yaptı. Bakan Koca'nın paylaşımında 1 Mart tarihi dikkat çekti.

İşte Bakan Koca'nın normalleşme ile ilgili paylaşımı;

"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak."

KADEMELİ DETAYI...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının düşük olduğu bölgelerde okulların kademeli olarak açılabileceğini belirterek, "Kurallara uygun olursa, çok yoğun olmazsa, tedbirli olarak süreç yönetilebilirse, özellikle salgının düşük olduğu, çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar kademeli, hibrit eğitime başlayabilir" dedi.

Kararın il bazlı verilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Ama eğer salgın yüksekse, bulaş fazla ise o zaman tabi bu daha da alevlendirebilir. İl bazlı karar vermek lazım. Zaten bu yeni geldiğimiz noktada bu salgının kontrolü ile ilgili kararlar artık il bazlı verilecek. Onun için her il kendi durumuna göre karar verecek diye düşünüyorum" dedi.

Uzmanlar da, vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için, tedbirlere uyulması çağrısını yineledi, Karadeniz'deki vakaların yayılımını önlemek için tedbirlerin artırılıp, bölgede 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve 'bölgesel karantina' uygulanmasını talep etti.