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03.06.2020 - 09:31 | | DHA

Normalleşme sürecinin 3. gününde trafik yoğunluğu

Normalleşme adımlarının atılmasının ardından Anadolu Yakası'nda üçüncü günde trafik yoğunluğu yaşandı.

Normalleşme sürecinin 3. gününde trafik yoğunluğu

Normalleşme sürecinin üçüncü gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Üsküdar Altunizade'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 09.15 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'e ulaştı.

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