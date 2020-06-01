01.06.2020 - 17:36 | | İHA
Normalleşme sürecinin ilk mesai bitimi! Trafik kilit...
Corona virüs salgını sürecinde yeni normalleşmenin ilk mesai bitimde E-5'te yoğun trafik oluştu. Oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.
Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti.
Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
İlk günün mesai bitiminde Avcılar E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Dilek hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendiYeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan ve dün yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.