Normalleşme sürecinin ilk mesai bitimi! Trafik kilit...

Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti.

Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İlk günün mesai bitiminde Avcılar E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.