Normalleşmede normal yolculuk

Pandemi öncesi sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde adeta izdihamın yaşandığı metrobüslerde normalleşme sürecinin ilk iki gününde anormal görüntüler yaşanmadı.



Zincirlikuyu metrobüs durağında 17.00 ile 17.30 arasında, önceki döneme göre çok daha az yolcu bulunurken, metrobüs seferleri ise aksamadan en geç birer dakika arayla gerçekleştirildi. Aralarda izdiham görüntüleri ortaya çıkmazken, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu ve çok az sayıda yolcunun ayakta seyahat ettiği dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, durakta bekleme yaparken sosyal mesafe kuralına uyarken, sadece otobüslere biniş sırasında sosyal mesafe kuralının unutulduğunu, ihmal edildiğini gözlemledik.