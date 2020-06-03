Normalleşmenin 3. gününde Üsküdar sahili!

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle corona virüs salgınına karşı vatandaşların bulunması yasaklanan park, sahil gibi yerlerdeki yasak 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren kaldırıldı. Kontrollü normalle sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabah saatlerinde Üsküdar sahilinde yürüyüş yapmaya başladı. 1 Haziran öncesi polis ekiplerinin beklediği ve şeritlerle kapalı olan sahilde kimi koşuyor, kimi ise yürüyüş yapıyor. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan çoğu vatandaşın tedbir için maske taktığı görülüyor.

"YENİDEN DOĞMAK GİBİ BİR ŞEY"

Sahilde yürüyüş yapan İlknur Karakaya, "Sahildeki balıkçıları da ziyaret ediyorum. Onlar bu saatlerde balık tutmuş oluyorlar. Şu an mutluyum. Yeniden doğmak gibi bir şey. Hayata yeniden başlamak gibi ama daha ölçülü. Tedbirli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hiçbir şey normal değil artık. Bunu bilerek hareket etmemiz gerektiğini söylemek istiyorum" diye konuştu.