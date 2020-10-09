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09.10.2020 - 12:17 | | İHA

Norveçli hırsızların savunması şaşırttı: “Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz”

 Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir villaya düzenlenen operasyonda yakalanan Norveç uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Norveçli gençler emniyetteki sorgusunda "Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz" sözleriyle kendini savundu. Birbirlerine kelepçeli halde emniyete getirilen turistlerden birinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Norveçli hırsızların savunması şaşırttı: “Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz”

Alanya’nın farklı mahallelerinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin plakası belirtilmeyen bir otomobille gelerek hırsızlık yaptıklarını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, çalıntı motosikletlerin 2’sini Dinek Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette bulurken, hırsızlık şüphelilerinin Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N. J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine asayiş ekipleri, Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki şüphelilerin ikamet ettiği villaya baskın düzenledi. Baskında Norveçli 4 genç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise villanın salon kısmında çalınan 2 motosiklet ele geçirildi.

NORVEÇLİ ŞÜPHELİLERDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgusunda, “eAlkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz” sözleriyle kendini savundu. Norveçli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada rahat tavırları ise dikkat çekti.

NORVEÇLİ 4 ŞÜPHELİ SERBEST

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 motosiklet çalan Norveç uyruklu Sandre G., Mathias N.J., Artjoms G. ve Jonas R., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sandre G., Mathias N.J. ve Jonas R. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı getirilen Artjoms G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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