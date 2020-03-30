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30.03.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM

Nostalji rüzgârı

Fazlı Demirbağ (82) ile eşi Sermin’e (72) salgından korunmak için hayatlarına son 1 haftadır evlerinden çıkmadan devam ediyor.

Nostalji rüzgârı
ÜNAL ÇAM

Demirbağ çifti, Kovid-19 salgınının Çin’den dünyaya yayılmaya başlamasıyla kendi tedbirlerini almaya başlamış. 65 yaş ve üstü yaş grubuna gelen sokağa çıkma yasağı sonrası eve kapandıklarını anlatan Fazlı Demirbağ, günlerini gazete, kitap okuyarak değerlendirdiğini söylerken, “Zaten bir insanın dışarı ile bağlantısı kesilince hayatla en büyük bağı kitaplar oluyor” dedi.

Sermin Demirbağ, torun hasreti çektiğini dile getirdi: “Salgınla birlikte panik, korku ve temizlik hastalığı başladı. Sabah kalkıyoruz koronavirüs haberleri akşam yatıyoruz koronavirüs haberleri... Artık psikolojimiz de kaldırmıyor. Çocuklarımızı, torunumuzu yakınımızda oturmalarına rağmen göremiyoruz, onun büyük bir üzüntüsü var. Eski albümlere bakıyoruz, 30 yıl önceki hallerimizi görmek insanı o yıllara götürüyor.”

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