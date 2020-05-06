Noterlerde normalleÅŸme takvimi 1 Haziran!

BaÅŸkan Dursun Cin, Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±ndaÂnoterliklerde uygulanan yeni Ã§alÄ±ÅŸma sistemini ve normalleÅŸme takvimininÂdetaylarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Cin, yeni tip koronavirÃ¼s sÃ¼recinde adli hizmetler, noterlikÂhizmetleri ve benzeri gÃ¶revlerle ilgili alÄ±nacak Ã¶nlemleri deÄŸlerlendirmek Ã¼zereÂAdalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l'Ã¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda diÄŸer yargÄ± kurumlarÄ±nÄ±n daÂkatÄ±lÄ±mÄ±yla haftada bir gÃ¼n video konferans yÃ¶ntemiyle toplantÄ± dÃ¼zenledikleriniÂbelirtti.

ToplantÄ± kapsamÄ±nda, birden Ã§ok noterlik bulunan yerlerde tek-Ã§iftÂuygulamasÄ±na geÃ§ildiÄŸini, bir gÃ¼n tek sayÄ±lÄ± bir gÃ¼n de Ã§ift numaralÄ±Ânoterliklerin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Cin, noterlik dairelerinin hijyenik birÂortamda vatandaÅŸlara hizmet verdiÄŸini belirtti.

Dursun Cin, noterlik personelinin hizmet sÄ±rasÄ±nda halkla direktÂtemasta bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "BugÃ¼ne kadar kamu hizmetini aksatmadanÂaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle noter arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da katkÄ±larÄ±yla herhangi birÂnoterimiz ve personelimizde hayati bir sorun olmamÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

"YÃœZDE 50 Ä°Åž KAYBIMIZ OLDU "

Cin, fiilen Ã§alÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 1700 noterlikte, 7 bin personelin hizmetÂverdiÄŸini ifade etti.

Ekonominin noterlerin iÅŸ yÃ¼kÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k oranda etki ettiÄŸini kaydedenÂCin, "Elimizdeki rakamlara gÃ¶re yÃ¼zde 50 iÅŸ kaybÄ±mÄ±z oldu. 2019 ile bu yÄ±lÄ±nÂnisan ayÄ±nÄ± kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 2 milyon olan iÅŸ sayÄ±sÄ± 1 milyona dÃ¼ÅŸtÃ¼. AncakÂnormal duruma geÃ§tikten sonra iÅŸ sayÄ±larÄ±nda, yapÄ±lamayan iÅŸleri de dikkateÂaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ciddi artÄ±ÅŸlar olacaÄŸÄ±nÄ± bekliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"1 HAZÄ°RAN'A KADAR TEK Ã‡Ä°FT UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

Kovid-19 kapsamÄ±nda alÄ±nan tedbirleri portal ve birliÄŸin web sitesiÂÃ¼zerinden tÃ¼m noterlere duyurduklarÄ±nÄ± belirten Cin, hizmetlerdeki normalleÅŸmeÂsÃ¼reci hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± son karara gÃ¶re, 1 Haziran'a kadar ÅŸuÂandaki durum, yani tek-Ã§ift noterlik uygulamasÄ± devam edecek. 1 Haziran'da belkiÂuygulama deÄŸiÅŸebilir. Noterliklerin tÃ¼mÃ¼ normal dÃ¼zende Ã§alÄ±ÅŸmayaÂbaÅŸlayabilirler. Tahminiz o yÃ¶nde. 1 Haziran'a kadar ÅŸu an itibarÄ±yla uygulananÂsistemin devam edeceÄŸini sonrasÄ±nda ise deÄŸiÅŸeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. TÃ¼mÂnoterliklerimiz aÃ§Ä±k olacak ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸabilecek."

Â

Â

Â