Noterlerde normalleÅŸme takvimi 1 Haziran!
TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Dursun Cin, yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda bir gÃ¼n tek, bir gÃ¼n Ã§ift noterliklerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin uygulamanÄ±n 1 Haziran'a kadar devam edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirterek, "1 Haziran'da belki uygulama deÄŸiÅŸebilir. Noterliklerin tÃ¼mÃ¼ normal dÃ¼zende Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayabilirler. Tahminiz o yÃ¶nde." dedi.
BaÅŸkan Dursun Cin, Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±ndaÂnoterliklerde uygulanan yeni Ã§alÄ±ÅŸma sistemini ve normalleÅŸme takvimininÂdetaylarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Cin, yeni tip koronavirÃ¼s sÃ¼recinde adli hizmetler, noterlikÂhizmetleri ve benzeri gÃ¶revlerle ilgili alÄ±nacak Ã¶nlemleri deÄŸlerlendirmek Ã¼zereÂAdalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l'Ã¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda diÄŸer yargÄ± kurumlarÄ±nÄ±n daÂkatÄ±lÄ±mÄ±yla haftada bir gÃ¼n video konferans yÃ¶ntemiyle toplantÄ± dÃ¼zenledikleriniÂbelirtti.
ToplantÄ± kapsamÄ±nda, birden Ã§ok noterlik bulunan yerlerde tek-Ã§iftÂuygulamasÄ±na geÃ§ildiÄŸini, bir gÃ¼n tek sayÄ±lÄ± bir gÃ¼n de Ã§ift numaralÄ±Ânoterliklerin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Cin, noterlik dairelerinin hijyenik birÂortamda vatandaÅŸlara hizmet verdiÄŸini belirtti.
Dursun Cin, noterlik personelinin hizmet sÄ±rasÄ±nda halkla direktÂtemasta bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "BugÃ¼ne kadar kamu hizmetini aksatmadanÂaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle noter arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da katkÄ±larÄ±yla herhangi birÂnoterimiz ve personelimizde hayati bir sorun olmamÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.
"YÃœZDE 50 Ä°Åž KAYBIMIZ OLDU "
Cin, fiilen Ã§alÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 1700 noterlikte, 7 bin personelin hizmetÂverdiÄŸini ifade etti.
Ekonominin noterlerin iÅŸ yÃ¼kÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k oranda etki ettiÄŸini kaydedenÂCin, "Elimizdeki rakamlara gÃ¶re yÃ¼zde 50 iÅŸ kaybÄ±mÄ±z oldu. 2019 ile bu yÄ±lÄ±nÂnisan ayÄ±nÄ± kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 2 milyon olan iÅŸ sayÄ±sÄ± 1 milyona dÃ¼ÅŸtÃ¼. AncakÂnormal duruma geÃ§tikten sonra iÅŸ sayÄ±larÄ±nda, yapÄ±lamayan iÅŸleri de dikkateÂaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ciddi artÄ±ÅŸlar olacaÄŸÄ±nÄ± bekliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
"1 HAZÄ°RAN'A KADAR TEK Ã‡Ä°FT UYGULAMASI DEVAM EDECEK"
Kovid-19 kapsamÄ±nda alÄ±nan tedbirleri portal ve birliÄŸin web sitesiÂÃ¼zerinden tÃ¼m noterlere duyurduklarÄ±nÄ± belirten Cin, hizmetlerdeki normalleÅŸmeÂsÃ¼reci hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± son karara gÃ¶re, 1 Haziran'a kadar ÅŸuÂandaki durum, yani tek-Ã§ift noterlik uygulamasÄ± devam edecek. 1 Haziran'da belkiÂuygulama deÄŸiÅŸebilir. Noterliklerin tÃ¼mÃ¼ normal dÃ¼zende Ã§alÄ±ÅŸmayaÂbaÅŸlayabilirler. Tahminiz o yÃ¶nde. 1 Haziran'a kadar ÅŸu an itibarÄ±yla uygulananÂsistemin devam edeceÄŸini sonrasÄ±nda ise deÄŸiÅŸeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. TÃ¼mÂnoterliklerimiz aÃ§Ä±k olacak ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸabilecek."
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