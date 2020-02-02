Notos’tan ‘Yüzyılın 40 Oyunu’

Bu yılki soruşturmanın konusu, tiyatro dünyasının dışındaki herkesin büyük ölçüde ilgi alanı dışında kalan oyunlar. Oyun metnini bir edebiyat türü olarak öne çıkarma düşüncesi, hem okurların nitelikli metinlerle içli dışlı olmasını hem de farklı alanlarda verimleri olan yazarların okuma ve yazma biçimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yüzyılın 40 Oyunu soruşturması 237 yazar, yönetmen, oyuncu, dramaturg, çevirmen ve editörün yer aldığı önemli bir kamuoyunun seçimlerini yansıtıyor.



Dosya kapsamında Ayşegül Yüksel, Dikmen Gürün, Esra Dicle ve Şâmil Yılmaz’ın yazılarının yanında Onur Aşkın ve Seda Mit’in desenleri yer alıyor. Notos’un bu sayısında tiyatro dünyasının yazarlarından ve emekçilerinden Seçkin Selvi ile de bir söyleşi var.



Dergideki 40 oyundan ilk 10’u ise şöyle sıralanıyor:



n 1. “Keşanlı Ali Destanı” - Haldun Taner - 1964 n 2. “Mikado’nun Çöpleri” - Melih Cevdet Anday - 1967 n 3. “Lüküs Hayat” - Ekrem Reşit Rey - 1967 n 4. “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” - Aziz Nesin - 1977 n 5. “Asiye Nasıl Kurtulur” - Vasıf Öngören - 1970 n 6. “Zengin Mutfağı” - Vasıf Öngören - 1977 n 7. “Oyunlarla Yaşayanlar” - Oğuz Atay - 1958 n 8. “Ayak Bacak Fabrikası” - Sermet Çağan - 1965 n 9. “Mahmut ile Yezida” - Murathan Mungan - 1980 n 10. “Yedi Kocalı Hürmüz” - Sadık Şendil - 1968