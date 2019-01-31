2020 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Nüfus Müdürlükleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Nüfus Müdürlüklerinden T.C. Kimlik Kartı ,Pasaport, Sürücü Belgeleri, Nüfus Hizmetleri, Doğum İşlemleri, Ölüm İşlemleri, Evlenme İşlemleri, Boşanma-İşlemleri, Kayıt Düzeltme, Uluslararası Aile Cüzdanı, Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi, Çok Vatandaşlık, İsim Denklik Belgesi, Mavi Kart Uygulaması, Vatandaşlık İhtilafları işlemleri tamamlanıyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ

Nüfus Müdürlükleri mesailerine sabah saat 08:30'da başlayıp 12.30'ta öğle yemeği arası veriyor. 13.30'da tekrar mesaiye başlayan Nüfus Müdürlükleri, 16:30'da mesailerini bitiriyor.

Yeni kimlik kartları ile ilgili yoğunluklar sebebiyle ilçe nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerini ise farklılık gösteriyor. Edinilen bilgiye göre ilçe nüfus müdürlükleri hafta için 19:00'a kadar mesai yaparken, yeni kimlik kartları için hafta sonu da 09.00-17.00 saatleri arasında başvuru yapılabilmekte.