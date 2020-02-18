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18.02.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Nuh Köklü ölümünün 5. yılında unutulmadı

Gazeteci Nuh Köklü ölümünün 5. yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Nuh Köklü ölümünün 5. yılında unutulmadı

Nuh Köklü, 17 Şubat 2015’te Kadıköy’de arkadaşlarıyla kartopu oynarken camına kar topu isabet eden esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de, “nefret cinayetiyle öldürüldüğü” gerekçesiyle Köklü’yü Türkiye’de öldürülen 65. gazeteci olarak kayıtlara yansıtmıştı. TGC Basın Müzesi’ndeki ‘Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne Köklü’nün ismi ve fotoğrafını 7 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenen bir törenle eklenmişti. Dün yapılan anma töreninde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Nuh Köklü kardeşimiz çok değerli bir arkadaşımızdı. Işıklar içinde uyusun. Onu hiç unutmayacağız” dedi. 

 

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