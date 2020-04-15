Nükleer toz nedir? Çernobil'deki orman yangını sonrası Nükleer toz Türkiye'yi etkiler mi?

Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgedeki orman yangınının nükleer santral için tehdit oluşturuyor. Orman yangını sonrası radyoaktif toz endişe yaratıyor. Peki, nükleer toz Türkiye'yi etkiler mi?

NÜKLEER TOZ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Çernobil'deki orman yangınlarının bulunduğu bölgede batılı rüzgarlar hakim olduğu için radyoaktif tozun Türkiye'yi etkilemeyeceğini bildirdi.

NÜKLEER TOZ NEDİR?

Nükleer serpinti veya radyoaktif bulut, bir nükleer patlama veya yangın sonucu atmosfere saçılan radyoaktif maddelerden oluşan gaz ve toz kütlesi.

Radyoaktif bulut içindeki radyoaktif maddelerde zamanla radyoaktif bozunma (yarılanma) olmakta, radyoaktivite azalmakta, meteorolojik koşullara bağlı olarak radyoaktif maddeler atmosferde dağılmaktadır.