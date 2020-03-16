İstanbul’un meydanları boş kaldı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı.

Her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Taksim Meydanı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi alanlar dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Corona virüs nedeniyle boş kaldı. İstanbul'un işlek meydanlarının boş olduğu o anlar ise kameralara yansıdı.

MECİDİYEKÖY DURAĞI BOŞ KALDI

Tüm dünyada etkisi altına alan ve ölümlere yol açan korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı. Tedirginlik yaşayan ve bakanlıktan yapılan uyarıları da dikkate alan vatandaşlar, toplu taşımaları da fazla kullanmamaya başladı. Bu nedenle araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı. Günün en yoğun saati olan öğle zamanında Mecidiyeköy metrobüs durağının da neredeyse boş olduğu görüldü.





"GÜNDE 350 TANE SATIYORDUM. ŞİMDİ EN FAZLA 50 TANE SATIYORUM"

Metrobüs durağı girişinde Simitçi Serhat Dağ, “İşlerimiz şu an kötü durumda. Korona virüs nedeniyle insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Bu nedenle kazancımız olmuyor. Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum. Bu saatlerde çok kalabalık oluyordu. Artık insanlar simit almaya korkuyor. Buranın hiç boş olduğunu hatırlamıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz” dedi.





"BÖYLE OLURSA MEMLEKETE DÖNECEĞİZ"

Kestaneci ise, “İşler yok, siftah yapamadık daha. Otobüsle geldim. Otobüste 4 kişi vardı. Böyle olursa memlekete döneceğiz. Ödemelerim de çok” ifadelerini kullandı.