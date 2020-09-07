Vali aÃ§Ä±kladÄ±! 'Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te ek tedbirler olacak'

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±, koronavirÃ¼sÂ vakaÂ sayÄ±sÄ±nda en Ã§ok artÄ±ÅŸ olanÂ 5 il arasÄ±ndaki Ã‡ankÄ±rÄ±'da Vali Abdullah Ayaz, salgÄ±n sÃ¼recinde istenilen noktaya gelinemediÄŸini sÃ¶yledi.

Vali Ayaz, vatandaÅŸtan evde kalmalarÄ±nÄ± isteyerek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan Ã¶ncellikle isteÄŸimiz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 15 gÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼ gereksiz hareketten kaÃ§Ä±nmalarÄ±. Yani evde kalmalarÄ±nÄ±, sosyal hayatlarÄ±na ara vermelerini, kesinlikle misafir kabul etmemelerini, gereksiz yere hiÃ§bir ÅŸekilde dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamalarÄ±nÄ±, Ã§Ä±ksalar da en kÄ±sa sÃ¼rede evlerine dÃ¶nmelerini ve Ã¶zellikle hem dÄ±ÅŸarÄ±daÂ hem de kalabalÄ±k mekanlarda baÅŸkalarÄ±yla muhatap olurken her zaman maske,Â mesafe kurallarÄ±na uymalarÄ±nÄ±, hijyene dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuÅŸtu.



KAMU KURUMLARINA HES KODU Ä°LEÂ GÄ°RÄ°Åž



Kurban BayramÄ±â€™ndan bu yanaÂ artÄ±ÅŸÄ±n devam ettiÄŸini belirten Vali Ayaz, "Maalesef son 1 hafta iÃ§inde bu hÄ±zlandÄ±. Vaka ve vefat sayÄ±larÄ±mÄ±z artmakta. Hastanemiz her gÃ¼n daha fazla koronavirÃ¼s hastasÄ±nÄ± kabul etmekte. Bunun iÃ§in daha fazla hasta ve vefatla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmamak iÃ§in lÃ¼tfen kurallarÄ±n tamamÄ±na uyulmasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan istiyoruz. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§teÂ ek tedbirler olacaktÄ±r.Â BugÃ¼nden sonra hiÃ§bir ÅŸekilde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda 'Hayat Eve SÄ±ÄŸar'Â (HES) kodu olmayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z giriÅŸ yapamayacaklar. HES kodu uygulamasÄ±nda bir katÄ±laÅŸma, daha doÄŸrusu kamusal alanlara giriÅŸte katÄ±laÅŸmaya gidiyoruz. Denetimlerimiz sÃ¼recek. DÃ¼ÄŸÃ¼nlerle ilgili olarak 81 il genelinde bir yasak geldi. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§le ilgili deÄŸerlendirme yaptÄ±k, yeni deÄŸerlendirmelerimiz mutlaka olacak" dedi.



MASKE VE MESAFE KURALI Ä°HLALÄ°



Ã–te yandan kent merkezinde vatandaÅŸÄ±n maske ve sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ±Â ihlal ettikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BazÄ± kiÅŸilerinÂ maske takmadÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±nÂ maskeyi Ã§enesinin altÄ±na veya koluna taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi. Kent sakinlerinden KasÄ±m GÃ¶kdemir, test sonucu pozitif bazÄ± kiÅŸilerinÂ sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, "Ã‡oÄŸu insan maskesiz geziyor. Pozitif insanlarÄ±n da bazÄ±larÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da geziyor. OnlarÄ±n da evden Ã§Ä±kmamalarÄ± gerekiyor. Hijyen kurallarÄ±na zaten her zaman uymalÄ±yÄ±z yoksa bu virÃ¼sten kurtulamayÄ±z. Bence en Ã¶nemlisi maske ikincisi de insanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zellikle pozitif olanlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamasÄ±dÄ±r. Maske ve mesafe kurallarÄ±na da mutlaka uymalÄ±yÄ±z" dedi.