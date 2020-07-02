Nusaybin'de, menfezde alüminyum tozuyla güçlendirilen TNT patlayıcı bulundu

Mardin Emniyet Müdürü olarak atanan Muhittin İlker Emir koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine göz açtırılmıyor. Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan menfezlerde aramalar gerçekleştirdi. Bu aramalar sonucu yaklaşık 10 litre kapasiteli bidon içinde, alüminyum tozuyla desteklenmiş TNT patlayıcı ele geçirildi. Mardin emniyeti koordinesinde, 5 ilde dün gerçekleştirilen operasyonda ise 1'i öğretmen 10 PKK/KCK terör örgütü üyesi gözaltına alınmıştı.