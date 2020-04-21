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Nush İle Uslanmayanın Hakkı Tekrir, Tekrir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Anlamı Nedir?

Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözünün anlamı nasihat ile uslanmayanın azarlanması gerektiğini azarın ve şiddetin kötü yoldan saptıracağını ve iyi yola döndüreceğini ifade eder. Nasihat ile yola gelmeyenin hakkının dayak olduğu anlamına gelmektedir. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü Yusuf Ziya Paşa tarafından söylenmiş bir sözdür.





