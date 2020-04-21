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21.04.2020 - 16:39 |

Nush İle Uslanmayanın Hakkı Tekrir, Tekrir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Anlamı Nedir?

Günlük hayatta kullandığımız bazı atasözleri bulunmaktadır. Bu atasözlerinin anlamlarını zaman zaman merak etmekteyiz. Anlamını merak ettiğimiz atasözleri internet üzerinden araştırmaktayız. Son aylarda en çok araştırılan atasözlerinden birisi de Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözüdür. Peki Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözünün anlamı nedir? İşte atasözünün anlamı.

Nush İle Uslanmayanın Hakkı Tekrir, Tekrir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Anlamı Nedir?

Atasözlerini günlük hayatta oldukça fazla kullanmaktayız. Dolayısıyla zaman zaman bu atasözlerinin anlamlarını da merak etmekteyiz. Atasözlerin anlamları internet ve diğer platformlar üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu platformlardan anlamlarını öğrenebiliriz. 

Nush İle Uslanmayanın Hakkı Tekrir, Tekrir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Anlamı Nedir?

Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözünün anlamı nasihat ile uslanmayanın azarlanması gerektiğini azarın ve şiddetin kötü yoldan saptıracağını ve iyi yola döndüreceğini ifade eder. Nasihat ile yola gelmeyenin hakkının dayak olduğu anlamına gelmektedir. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü Yusuf Ziya Paşa tarafından söylenmiş bir sözdür. 



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