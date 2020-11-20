O anları anlattı! Gözyaşlarını tutamamıştı

Esenboğa, "Hendekte yaşıyorum ve bu yol üzerinde hayvan besliyorum. Bu olayla da bu yol üzerinde karşılaştım. Çok hazin bir manzarayla karşılaştım, hayvanlar yerde çırpınıyorlardı. Panik içerisinde ne yapacağımı bilemedim ama yaşadıklarımızı kamera kaydına aldırdım. Yolu keserek, aracımdaki kartonlarla yolun ortasına atladım. O arada ezilme tehlikesi de geçirdim. Orada aldıklarımın hepsi arabaların çarpması nedeniyle ölü ya da yaralıydı. Yaralılar da maalesef öldü" dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldığını belirten Kenan Esenboğa, "Bu hayvanların bir alfası var, yön gösteriyor. Tahminen ona bir şey olduğu için hepsi buraya indi ve burada araç birine çarpınca diğerlerine de çarptı. Ölmeyen, yaralanan ama uçamayanlara da diğer araçlar çarpmış olabilir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

D-100 karayolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında yaklaşık 50 kadar sığırcık kuşunun yolda ölü ya da yaralı olarak yattığını gören Kenan Esenboğa, otomobilini durdurdu. Esenboğa, yaşayan kuşları yoldan topladı. Esenboğa'nın kuşları kurtardığı anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. Videoda, kuşların ölümüne anlam veremeyen Kenan Esenboğa, üzüntü yaşadı. Yetkililere bilgi verilmesinin üzerine Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kuşların öldüğü bölgede inceleme yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı. Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.