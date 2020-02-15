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15.02.2020 - 16:22 | | İHA

O ilde şarbon karantinası!

 Bursa'nın Yenişehir’in ilçesinde mezbahada kesilen bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine mezbaha ile hayvan pazarı kapatıldı.

O ilde şarbon karantinası!

Bursa Yenişehir’de mezbahada kesilen büyükbaş danada şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine mezbaha ve hayvan pazarı en az 15 gün müddetle kapatılırken, hayvanın geldiği ilçeye bağlı Günece köyüne hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Yetkililer, kesilen hayvanda şarbon hastalığı çıkmasının hemen ardından Günece ve civar köylerde hayvanlara şarbon aşısı yapmaya başladı.

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