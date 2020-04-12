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12.04.2020 - 09:21 |

O illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre,Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmur bekleniyor.

O illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan çarşamba günü ise Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmur bekleniyor.

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