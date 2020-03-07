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07.03.2020 - 15:32 | | DHA

O manzarayı gördü, gözyaşlarını tutumadı!

İstanbul Bağcılar'da bir gecekonduda elektrik kontağından yangın çıktı. 3 köpeğin etkilendiği yangında mahsur kalan bir köpek öldü.

O manzarayı gördü, gözyaşlarını tutumadı!
Köpeği öldü gözyaşlarını tutamadı
Köpeği öldü gözyaşlarını tutamadı
Köpeği öldü gözyaşlarını tutamadı
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Yangın, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2500 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede gecekondunun çatısını sardı.

Yangın sırasında gecekondu da kimse olmazken bahçede ve gecekondu içinde toplamda 3 köpek vardı. Kapı girişinde bağlı halde bulunan bir köpek çevrede bulunan kişilerde tarafından çıkartılırken dumandan etkilenen başka bir köpeğe de ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ölmek üzere olan köpek motosikletle yakında bulunan bir veterinere götürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından evin içinde olduğu düşünülen bir yavru köpek için arama yapıldı. Bir süre arama yapan vatandaşlar hayatını kaybeden yavru köpeği bir beze sararak dışarı çıkardı.

Köpeklerin sahibi gözyaşlarını tutamadı. Dumandan etkilendiği için veterinere götürülen diğer köpek ise tedavi edildikten sonra yangın yerine tekrar getirildi.

O manzarayı gördü, gözyaşlarını tutumadı

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