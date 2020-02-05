O otobüs şoförüne müebbet talebi

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, müebbet hapsi istenen sürücü Necdet Karakuş’un kazanın ardından çevredeki bazı şahısları elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı ifade edildi. İddianamede Karakuş’un ifadesinde, olaydan önceki gece uyuşturucu kullandığını söylediği, olay anında frene basıp basmadığını hatırlamadığı, otobüsün kameralarını bilerek ve isteyerek bozduğunu aktardığı belirtildi.

Karakuş’un ifadesinin devamında, olayın gerçekleştiği yerin güzergahı olmadığını, daha çok kişiye çarpmak için kalabalık durağı seçtiğini, otobüste arıza bulunmadığını, otobüste bulunan kameraların sabah çalıştığını ve bilerek bozduğunu, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini ve daha önce savcılığa başvurduğunu söylediği, masum insanlara zarar vermekten pişman olduğunu ve olaydan birkaç dakika önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Cezai ehliyeti tam

Adli tıp raporunda, sürücü Necdet Karakuş’un kanında uyuşturucu bulunduğu, ceza sorumluluğunu etkileyecek akıl hastalığı bulunmadığı bildirildi. İddianamede, Karakuş’un “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs”ten müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.