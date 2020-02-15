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15.02.2020 - 22:30 |

O Ses Türkiye birincisi kim olacak? O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü ne?

O Ses Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşanıyor, Jürilerin takımlarında kalan yarışmacılar sahne performansları ile göz dolduruyor. Seda Sayan her zaman olduğu gibi yine Acun Ilıcalı ve Jüri tarafından en çok uğraşılan isim olarak öne çıkıyor. Peki O Ses Türkiye'de birinci kim olacak ödül ne?

O Ses Türkiye birincisi kim olacak? O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü ne?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLER

Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında

Eyüp Sultan Aylar: Hadise’nin takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

15 Şubat Cumartesi günü Tv8’de canlı olarak yayınlanan O Ses Türkiye finalinin kazananı henüz belli olmadı. Haberimiz içerisinden yarışmanın birincisini ve gelişmelerini güncel olarak takip edebilirsiniz.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

Geçtiğimiz sezon yarışmayı birinci tamamlayan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödülünün sahibi olmuştu. Bu sezonda yarışmayı birinci tamamlayan yarışmacıya 500 bin TL para ödülü verileceği iddia ediliyor. Arabanın verilip verilmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.

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