O şoför yakalandı ambulans çekildi

Habere konu olan 48 UM 506 plakalı aracın bulunduğu bölgeyi tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, ambulansın sürücüsü A.M.’yi gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 500 lira para cezasına çarptırılan M. hakkında, “ulaşım araçlarını kişilerin hayatını tehlikeye atabilecek şekilde idare etme” suçlamasıyla da adli işlem uygulandı. Trafikten men edilen ambulans da, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Milliyet’in ortaya çıkardığı ambulans rezaletine ilişkin olarak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın da resen soruşturma başlattığı öğrenildi.



