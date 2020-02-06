06.02.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN, GÖKHAN KAM İstanbul
O şoför yakalandı ambulans çekildi
Kayıt dışı özel bir hasta nakil ambulansının para karşılığında, trafik yoğunluğunu aşmak isteyenlere taksi hizmeti verdiğini ortaya çıkaran haberimizin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti.
Habere konu olan 48 UM 506 plakalı aracın bulunduğu bölgeyi tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, ambulansın sürücüsü A.M.’yi gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 500 lira para cezasına çarptırılan M. hakkında, “ulaşım araçlarını kişilerin hayatını tehlikeye atabilecek şekilde idare etme” suçlamasıyla da adli işlem uygulandı. Trafikten men edilen ambulans da, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Milliyet’in ortaya çıkardığı ambulans rezaletine ilişkin olarak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın da resen soruşturma başlattığı öğrenildi.