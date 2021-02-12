O şoföre müebbet ve 134 yıl hapis

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Necdet Karakuş ile taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakuş’u 1 kişiyi “kasten öldürmek”, 14 kişiyi ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet ve 134 yıl hapis cezasına çarptırdı.