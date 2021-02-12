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12.02.2021 - 07:00 |

O şoföre müebbet ve 134 yıl hapis

Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019’da kullandığı otobüs ile durakta bekleyenlere çarpıp sonra bıçakla saldırarak 1 kişinin ölümüne ve 14 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un yargılanmasına devam edildi.

O şoföre müebbet ve 134 yıl hapis
ELİF ALTIN İstanbul

 

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Necdet Karakuş ile taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakuş’u 1 kişiyi “kasten öldürmek”, 14 kişiyi ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet ve 134 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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