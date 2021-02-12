12.02.2021 - 07:00 |
O şoföre müebbet ve 134 yıl hapis
Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019’da kullandığı otobüs ile durakta bekleyenlere çarpıp sonra bıçakla saldırarak 1 kişinin ölümüne ve 14 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un yargılanmasına devam edildi.
ELİF ALTIN İstanbul
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Necdet Karakuş ile taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakuş’u 1 kişiyi “kasten öldürmek”, 14 kişiyi ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet ve 134 yıl hapis cezasına çarptırdı.