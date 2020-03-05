Türkiye, Avrupa’nın en yüksek obezite oranına sahip ülke olarak başı çekerken, İstanbul’da obeziteyle mücadele adına önemli bir adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), obeziteye karşı “Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı”na katılma kararı alırken, obeziteyle mücadeleyi hedefleyen projenin imzaları Dünya Obezite Günü’nde atıldı.



Danimarka Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjøt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve programın kurucusu Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem tarafından imzalanan protokolün ardından “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul” sloganıyla harekete geçileceği duyuruldu.



22 kentte yürütülüyor



Türkiye Obezite Araştırma Derneği ile Diyabetli Çocuklar Vakfı’nın da destek verdiği proje, tüm dünyada nüfuslarının toplamı 150 milyonu geçen 22 kentte yürütülüyor. Türkiye’de her 100 kişiden 14’ünde diyabet hastalığı görüldüğünü dile getiren Dr. Burak Cem, şunları söyledi:



“Ülkemizde Diyabet Atlas verilerine göre 6.5 milyondan fazla diyabet hastası bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bugün dünyada 650 milyon obeziteli birey bulunuyor. Yine, 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obeziteli. Obeziteli bireylerden oluşan bir ülke yapsak dünyanın üçüncü büyük ülkesi olur. Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporuna göre 18 yaş üstü yetişkin nüfusta Türkiye yüzde 32 görülme sıklığı ile Avrupa şampiyonu. Günümüzde, Türkiye’de her 3 kişiden birisi obeziteli. Bu programın önce İstanbulluların sonra da diğer illere örnek olarak tüm vatandaşlarımızın hayat tarzına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan da, projenin İstanbul ve İstanbullular adına önemli bir kazanç olacağını belirterek şunları söyledi:

‘Eşit, katılımcı anlayış’



“Obeziteli bireylerin sayısı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Danimarka Konsolosluğu işbirliği ile yürütülecek proje kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarına öncülük edeceğiz. Sağlık Daire Başkanlığımız ile birlikte koruyucu, önleyici sağlık hizmetleri, fiziksel hareketsizliği azaltacak halkımızın spor yapma imkânına kavuşacağı tesislerin kurulması ve tüm halkımıza eşit, katılımcı bir anlayışla hizmet sunma noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”